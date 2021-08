Morgen is het zo ver: Hippiade mennen

Het familiefestijn kent een aangepast wedstrijdformat en is zonder publiek. Elke combinatie mag drie begeleiders meenemen. Menners en grooms/begeleiders krijgen een polsbandje overhandigd bij aankomst op het terrein. Zowel deelnemers als begeleiders zijn verplicht het polsbandje op het terrein van het NHC te dragen. Voor veel deelnemers is het ontbreken van publiek een teleurstelling, want naast sportieve strijd staan gezelligheid en ontmoeting centraal in dit grote breedtesport evenement. Maar de geselecteerde deelnemers zijn blij dat er weer een Hippiade is.

Allesbeslissende dressuurproef

Morgen zijn de menners als eerste aan de beurt. De mendistricten hebben in de afgelopen periode hun selecties gedaan. De strijd om de Hippiadetitels is in aangepast format vanwege corona. De gedachte daarachter is dat de deelnemende teams zo kort mogelijk op het terrein verblijven. Het aantal dressuurringen is gehalveerd ten opzichte van voorheen. Dat komt omdat alle deelnemers maar 1 proef rijden. Deze allesbeslissende proef wordt beoordeeld door twee juryleden. Om tot een goed gewogen gemiddelde te komen en ook naar de deelnemers toe, was een beoordeling door 3 juryleden wellicht een betere keus geweest. De dressuurkampioenen worden gehuldigd op het ‘Medal Plaza’.

Ingebouwde barrages

Ook in de vaardigheid gaat het anders dan voorheen. In de hoofdring is een ingebouwde barrage. Daarmee ontbreekt het altijd spannende sluitstuk van het kampioenschap. Uiteraard wordt er ook weer gestreden om de Hatro Districtscup voor het best presterende mendistrict.

Op www.clipmyhorse.tv kun je de Hippiade gratis en live volgen. Tijdens de Hippiade mennen is de livestream van de rubrieken in de hoofdring.

