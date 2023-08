Morgen is het zover: Hippiade Mennen 2023

Er liggen zes dressuurringen op gras en 1 ring op zand. De vaardigheid wordt op zand verreden. Het verkennen van de vaardigheid kan vanaf vanavond 19 uur of vanaf morgen om 8:00 uur en in de pauzes. Na een foutloos parcours wordt aansluitend gestart met de barrage. De prijsuitreiking is in de vaardigheidsring na elke rubriek.

De finale van de dressuur wordt bekend nadat de uitslag is opgemaakt. Minimaal drie deelnemers en maximaal 25% van de deelnemers rijdt de finaleproef. Dat is de tweede proef van de maand en de finales beginnen vanaf 14:30 uur.

Aan het eind van de dag zijn dus alle kampioenen bekend!

Klik hier voor de startlijsten, de uitslagen en het programma