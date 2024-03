Mørkøv-Ræveberg verwelkomt jeugd voor generale repetitie EK

“We willen hiermee de jeugd de kans bieden om zich goed voor te bereiden op het EK in Flyinge (SWE), dat in augustus dit jaar plaatsvindt. We hebben daarom parcoursbouwer Kim Andreasen uitgenodigd, de man die ook de parcoursbouwer is geweest in Flyinge”, laat de organisatie weten. “We kijken ernaar uit om alle nationale en internationale talenten te verwelkomen.”

De deadline voor inschrijven is 2 april. Klik hier voor meer informatie en het vraagprogramma