MP Horses presenteert nieuw logo

Met het nieuwe logo wil MP Horses laten zien dat het bedrijf zich inzet om het beste uit de paardensportmedia te halen en zo de paardensport en haar gemeenschap te ondersteunen.

Toekomst

Het nieuwe logo weerspiegelt MP Horses’ missie om inspiratie en betrouwbare informatie te bieden aan paardensporters, ruiters en paardenliefhebbers. De nieuwe look symboliseert niet alleen een frisse start, maar ook ons streven om de paardensport te versterken. MP Horses wil met dit logo een belofte uitdragen: een toekomstgerichte paardensport die blijft groeien, ondersteund door kennis, passie en verbondenheid met de hippische wereld.

MP Horses blijft streven om dé onbetwiste leider in paardensportmedia te blijven in Nederland en België. Met deze verfrissende visuele update kijkt MP Horses vol vertrouwen naar de toekomst, waarin we onze reputatie als betrouwbare bron van paardensportinformatie blijven versterken.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via officeassistant@mphorses.nl, of bezoek de website via www.uitgeverijmphorses.nl