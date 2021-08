MV de Postkoets gaat voor de sport

De organisatie gaat voor een compleet deelnemersveld, want alle klassen mogen starten: enkel-, twee- en vierspannen pony’s en paarden in de klassen L, M en Z. Ook deelnemers met jonge paarden mogen starten en er is een impulsrubriek voor wie zonder startkaart ervaring op wil doen.

Complete wedstrijd

Op zaterdag staan de dressuur en vaardigheid op het programma. De marathon die op zondag gereden wordt, bestaat uit een wegtraject en een B-traject met zeven hindernissen op loopafstand van elkaar. Parcoursbouwer Berry van de Bosch zorgt voor voldoende uitdaging.

Geen strodorp

Anders dan voorheen wordt er dit jaar in verband met de coronacrisis geen strodorp neergezet en is het een publieksluw weekend. Natuurlijk is er wel een ruime camping voor deelnemers die willen overnachten. Geef bij je inschrijving duidelijk aan als je hiervan gebruik maakt. Inschrijven kan via mijnknhs.nl of stuur een e-mail aan [email protected]. Er zijn nu nog wat plekken vrij op de startlijst, dus wees er snel bij.