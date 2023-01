My Most MENorable MEN-Moment … and the winner is ….

De winnaar van de Trainingsdag bij PSC De Dijkgraaf

De altijd-objectieve-en-uiteraard-deskundige jury is er met elkaar uitgekomen en heeft gekozen voor een kippenvel – moment dat velen van ons keer op keer ervaren. Een moment dat onder woorden werd gebracht door … AD SCHOUT !!

Ad omschreef hoe hij vierspanmenner en wereldkampioen Boyd Exell, tijdens de Royal Windsor Horse Show in Engeland, een prachtige, subtiele overgang van uitgestrekte draf naar arbeidsdraf zag maken in zijn dressuurproef door middel van één enkele kneep in de leidsels. We zagen het moment letterlijk voor ons en dat maakt Ad voor ons de winnaar van de hoofdprijs.

Winnaars van de Cellpad – onderleggers

De 2e prijs, een Cellpad schoft-onderlegger én borst-onderlegger, kleur en maat naar keuze, gaat naar Marleen Bergamin.

De 3e prijs, keuze tussen een Cellpad schoft- óf borst-onderlegger, kleur en maat naar keuze, is gewonnen door Michelle Hoffman uit Berlijn (Duitsland).

Van harte gefeliciteerd!

Alle deelnemers zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Hoefnet bedankt alle inzenders en stuurt hen daarom allen twee petjes toe. De komende dagen worden de inzendingen gepubliceerd op Hoefnet. Houd daarvoor de website en Facebookpagina in de gaten!