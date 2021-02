Na annulering indoor, ook geen outdoor in Houten

Menvereniging de Rijnruiters had na de annulering van indoor Houten de hoop gevestigd op de organisatie van een outdoor mini marathon op manege Zilfia’s Hoeve in maart. Daar zou tevens het Districtskampioenschap van West worden gehouden. De organisatie zegt verder: ‘Het is jammer voor alle deelnemers. Zij staan allemaal te popelen om weer eens van huis te zijn en een lekker ritje te rijden in wedstrijdverband.’

De club richt zich nu op de organisatie van hun befaamde indoormarathon in januari 2022.

