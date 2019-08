Nationaal rijtuigenmuseum organiseert koetsenrit

De koetsentocht is gepland op 6 oktober aanstaande. Vertrek is vanaf het tweede parkeerterrein van het museum. De route is nog niet helemaal bekend, maar gaat in ieder geval voor een groot deel door de kop van Drenthe, met een eerste stop bij de Havezate Mensinge. De totale route zal maximaal 20 kilometer zijn. Overdag wordt er gezorgd voor catering voor koetsier, groom en gasten van de deelnemers en na afloop is er een buffet. Naast leden van de NVTG zijn ook gasten van buiten deze vereniging welkom en worden ook buitenlandse deelnemers verwacht.

Wie van plan is om mee te rijden in deze tocht moet tijdig reageren en vóór 25 augustus inschrijven. De organisatie realiseert zich dat dat erg vroeg is, maar ze wil bijtijds zien of er voldoende aanmeldingen binnen komen om de tocht door te laten gaan.

Meer informatie via evenementen@museumnienoord.nl

Park bij museum Nienoord