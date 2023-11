Nationale Jeugdmendag groot succes

Voor de eerste keer was dit een landelijk initiatief, waaraan alle mendistricten hun medewerking verleenden. Bijna 50 jonge menners in de leeftijd van 7 tot en met 25 jaar schreven ervoor in. Met paarden en pony’s in allerlei verschillende maten kwamen ze zaterdag 28 oktober naar Putten. In Enkelspan, Tweespan en er kwam zelfs een tandem in de baan.

Er deden onervaren menners mee, maar ook jonge menners met wedstrijdervaring of kinderen van ouders die hun sporen in de mensport al verdiend hebben. Deze dag was vooral bedoeld om te inventariseren welke jeugd er zoal ment in Nederland. En om alle jonge menners een steuntje in de rug te geven, middels goed tips van deskundige menners.

De jonge menners kregen eerst een dressuurtraining van gerenommeerde instructeurs als Rudolf Pestman en Stan van Eijk. Vervolgens volgde een minimarathon onder begeleiding van Milou Huisman en Bram Chardon. In ieder geval waren er in Putten de gehele dag vrolijke gezichten te zien, werd alle kennis opgezogen en kreeg iedereen genoeg huiswerk mee om thuis mee aan de gang te gaan. Dit initiatief mag in ieder geval een jaarlijks terugkerend evenement worden!

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.