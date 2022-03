Nationale Oefenmarathon Putten onder zonnige omstandigheden

Milou Huisman wist in de rubriek enkelspan pony haar ‘thuiswedstrijd’ te winnen. Ze plaatste zich daarmee voor Anouk van de Beek.

Jaap de Vries uit Grafhorst won de rubriek enkelspan paard voor Elsbeth Broekhuis en Sjerp Bouma. Jaap van de Wal uit het Friese Veenwouden domineerde de rubriek tweespan pony’s. Hij won de wedstrijd voor Cas Hendriks en Ariena Kleijer.

Herman Kroon uit IJsselmuiden stuurde zijn span schimmels strak en naar een eerste plaats in de rubriek tweespan paard gevolgd door Eefje van Harskamp-Peek en Henry Bast.

De ponyvierspanrubriek in Putten is altijd spectaculair, zo ook dit jaar. Gerco van Tuyl gooide alles in de strijd en werd eerste. Wout van Veluw liet aan de jonge garde zien dat hij nog altijd een podiumplaats kan behalen. Hij werd tweede voor Ian van Dasselaar.

Mark Weusthof zag de wedstrijd als training voor een jong paard en pakte de overwinning bij de vierspannen paarden gevolgd door Tony van der Hoeven en Huib Pater. In de hobbyklasse was er een prima debuut voor Ranita Jansen met haar pony Tiësto. Ze wonnen, gevolgd door de 11 jarige Jennifer de Haas en Emily Pol.

