Nationale Oefenmarathon Putten op 30 maart

De jeugdmenners worden onderverdeeld in de leeftijdsklasse tot 12 jaar en een aparte klasse voor 13 tot 18 – jarigen. Mendistrict Oost zal speciaal voor de jeugdmenners zorgen voor een stukje begeleiding en training door een ervaren instructeur.

Ook voor de volwassen menners is de Nationale Oefenmarathon een uitdaging. Met zes hindernissen en een vaardigheidsparcours is deze wedstrijd een prima graadmeter voor het komende buitenseizoen. De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken.

Inschrijven kan via MijnKNHS of via het inschrijfformulier.

Nationale Oefenmarathon 2018 met Niels van den Brink