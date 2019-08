Nationale titels voor Stan van Eijk en Eline Houterman

NK tweespan paarden

Vorig jaar won Stan van Eijk zijn titel door meteen al in de dressuur een gat met de concurrentie te slaan. Dit kampioenschap had hij een andere start, omdat hij voor de dressuur een nieuw paard meenam: “Ik hoopte met het oog op het WK wat meer stabiliteit in de dressuur te krijgen. Mijn doel was onder de 50 strafpunten te rijden, dat werden er 51, dus dat was conform mijn verwachting. Maar doordat ik iets te aanvallend reed zijn er wat foutjes ingeslopen, dus misschien had het nog wel wat beter gekund.”

De marathon verliep boven verwachting bij de tweespanrijder uit het naburige Schinveld: “Ik vond deze marathon wel één van de zwaarste die ik de afgelopen twee jaar gereden heb, dus een NK-waardige marathon. Ik had me voorgenomen niet voluit te gaan, dus niet teveel risico te nemen, want ik had het gevoel dat je in deze marathon alleen maar kon verliezen. Dat pakte goed uit! “ Ook de vaardigheid verliep naar wens voor de 30-jarige menner. “De tijd stond kort in de vaardigheid en het was een lastig parcours. Ik denk dat op dit moment mijn span in de vaardigheid het makkelijkste te rijden is. En omdat wij zelf ook uit de heuvels komen, was ik misschien toch wel iets in het voordeel”, bekent Van Eijk.

Antonie ter Harmsel werd derde in zowel de dressuur als de marathon, waarna hij als leider van het tussenklassement aan de vaardigheid begon en goud in het vizier had. Maar er vielen teveel balletjes, waardoor Van Eijk met 158,82 punten de titel voor zijn neus wegkaapte en Ter Harmsel genoegen moest nemen met het zilver op ruim zes punten afstand. Raymond Letteboer klom in het klassement naar het brons door een sterke marathon waarin hij tweede werd.

Afwezige bij het NK tweespannen was de winnaar in Valkenswaard Theo Timmerman, die helaas verstek moest laten gaan nadat hij vorige week geblesseerd raakte tijdens een trainingsongeval.

Stan van Eijk (archieffoto)

NK enkelspan paarden

Eline Houterman en haar paard Ayco begonnen hun kampioenschap met een zesde plek in de dressuur, waar de rijdster uit Meterik dik tevreden over was. “Ik ben dit jaar een beetje aan het zoeken hoe ik hem het beste ontspannen kan rijden, want hij kan zichzelf nogal druk maken. We hadden nu voor zijn doen een relaxte dressuurproef, dus daar was ik heel blij mee”, vertelt de winnares. Houterman won de marathon en klom daardoor op naar de tweede plek. Omdat ze als enige deelnemer een foutloze vaardigheidsproef reed, eindigde ze met het winnende puntentotaal van 153,21 en klonk het Wilhelmus voor de 23-jarige fysiotherapeute. “Ik had het totaal niet verwacht, want in Saumur was de dressuur nog heel slecht, met teveel spanning. Ik had ook niet verwacht dat ik na de dressuur die tien punten achterstand op Saskia zou inhalen, want die rijdt ook een sterke marathon en vaardigheid.”

Het zilver ging naar Saskia Siebers, die met haar paard Axel na de dressuur nog aan de leiding ging en vierde werd in de marathon en het kegeltjesrijden, en op 155,94 punten eindigde. Rudolf Pestman mocht met een totaal van 157,43 de bronzen medaille in ontvangst nemen.

Eline Houterman (archieffoto)

Uitslagen

Uitslag NK Enkelspan

Eline Houterman (Meterik) – 153,21 Saskia Siebers (Maarheze) – 155,94 Rudolf Pestman (Eext) – 157,43

Uitslag NK Tweespan

Stan van Eijk (Schinveld) – 158.82 Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 165.33 Raymond Letteboer (Oud-Ootmarsum) – 170.05

Bron: KNHS/Hoefnet