Nationale vierspanmenners gaan vriendschappelijke strijd aan

Monte Visser, Paul Loman, Huib Pater, Frans Schuurman, Nico Avezaath, Tonny van den Hoeven, Hans Goedhart en Piet de Ronde hebben de koppen bij elkaar gestoken in een groeps-app, het enthousiasme kwam vanzelf op gang en zo ontstond het idee om een onderlinge, vriendschappelijke strijd op te zetten.

Het eerste ‘evenement’ vond plaats op 15 augustus bij stichting De Graafhorst in Kootwijkerbroek, thuisbasis van Huib Pater, die zes prachtige vaste hindernissen rond zijn woonhuis heeft staan.

Parcoursbouwer Paul Loman had een vaardigheidsparcours opgezet en vervolgens werden de hindernissen gereden. Het doel was om met elkaar mee te kijken, te helpen en van elkaar te leren. De dag werd afgesloten in de overdekte longeerpiste met een hapje en een drankje, terugkijkend op een geslaagde dag.

De acht vierspanrijders gaan in 2021 zoveel mogelijk met elkaar te starten met het idee een eigen competitie op te zetten. De groep heeft een eerste uitnodiging om met elkaar te oefenen al ontvangen: op 5 september zijn zij welkom op de oefenwedstrijd van Menvereniging Waal en Linge in Beesd.