Natte slotdag in Beesd

Op de slotdag werd er marathon gereden door de menners aan de meerspanrubrieken in de klasse M en de volledige klasse Z. De klasse M werd als eerste afgewerkt. Elise Borgstijn ging bij de tweespan pony’s aan de leiding na dressuur en vaardigheid. Marissa Schuiling had de dressuur gewonnen, maar Elise Borgstijn was één van de drie foutlozen in de vaardigheidsproef van deze goed bezette rubriek. De marathon werd echter een onderonsje tussen Wim van der Ende en Maaike Kraay. Kraay won de marathon en klom naar de vierde plek in de eindstand. Marissa Schuiling toonde zich allround de beste. Met haar derde plek in de marathon, pakte zij de overwinning. Elise Borgstijn zakte een plekje naar de tweede positie en Wim van der Ende werd knap derde.

Droom wordt werkelijkheid

In de rubriek tweespan paard in de klasse M was Roy Thijssen veruit de beste en in de Z klasse won Henk Garrits. Bij de vierspannen klasse M debuteert Paul Loman dit wedstrijdseizoen in deze discipline. Na vele jaren bij de tweespannen in de klasse Z, komt hiermee voor Loman een droom uit. Hij reed in Beesd zeer verdienstelijk, stuurde keurig door de hindernissen en versloeg daarmee zijn concurrent Huib Pater.

Paul Loman maakte zijn debuut bij de vierspannen en won in de klasse M

Klasse Z

Voor Frank van der Doelen eindigde de wedstrijd in hindernis 4, waar hij in de schuine bocht omhoog naar de F-poort omkiepte. Christiaan Provoost stuurde zijn Duran H probleemloos rond in de stromende regen, maar moest in hindernis 5 een balletje incasseren. Dressuur- en vaardigheidswinnaar Piet de Ronde startte niet in de marathon en zo rook Joop Gommers kansen. Gommers liet in de marathon alle balletjes liggen en won de wedstrijd. Christiaan Provoost werd tweede en Elke van der Snoek pakte de derde prijs.

Bij de pony-enkelspannen ontketende Lisanne van Meerten in de marathon. Vooral in de beide waterpartijen zette ze geweldige tijden neer en won de wedstrijd.

Edwin van der Graaf verdreef dressuurwinnaar Herman ter Harmsel van de eerste plaats bij de vierspannen. De marathon liep bij Van der Graaf uit het boekje. Gelijk in de eerste hindernis maakte hij al veel indruk door heel dicht bij het hout te blijven en er vlot doorheen te draaien.

Bij de ponytweespannen reed AartJan Jansen een geweldige marathon, waar het plezier van afspatte. Hij won het slotonderdeel maar moest de overwinning in de wedstrijd laten aan Heidi te Poele die met een score van 45,14 in dressuur een enorme voorsprong had. Nathalie van der Ende werd tweede.

In de goed gevulde vierspan ponyrubriek greep Jannes Kinds de overwinning. De dressuur was in Beesd zijn beste onderdeel, want de winst in de marathon ging naar Henkdrik Jan Beekhuiszen. Joey van der Ham reed met een jong voorspan een uitstekende wedstrijd en werd tweede.

Lisanne van Meerten won de marathon en haar rubriek

