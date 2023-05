Nederland wint landenwedstrijd en tweespan paarden Royal Windsor Horse Show

Rens Egberink wint tweespannen

Nederland eindigde met Rens Egberink en Erik Evers als eerste en tweede bij de tweespan paarden. Erik won de dressuur en vaardigheid, maar moest door een iets mindere marathon de winst uit handen geven aan Rens Egberink. “Het is al zeker tien jaar een droom van mij om in Windsor te kunnen rijden”, vertelt Rens aan Hoefnet. “Omdat de paarden nu klaar zijn om internationaal goed mee te doen, hebben we besloten de reis naar Windsor te maken. Het was een behoorlijke organisatie met papierwerk en douane procedures, maar het was het dubbel en dwars waard. De paarden waren topfit en dat zag je terug in de dressuurproef. In het begin waren ze iets onder de indruk van de entourage, maar tijdens de proef werden ze steeds beter. Om dan op zo’n wedstrijd voor de eerste keer internationaal onder de 50 strafpunten te rijden is natuurlijk geweldig.”

Rens reed aanvallend in de marathon. “Met mijn nieuwe schimmel heb ik een heel sterk en krachtig paard erbij. Dat kwam in de zware marathon van Windsor heel goed van pas. De ondergrond was in een paar hindernissen nat en glad, maar door de kracht van het span konden we de marathon winnend afsluiten.” In de vaardigheid had Rens daarom de taak om zijn eerste plaats vast te houden. “We hadden goed doorgesproken aan welke tussentijden ik me moest houden en ik zag dat ik goed op schema bleef. Voor de slalom moest ik iets corrigeren, waardoor er op de laatste poort een bal viel. Omdat ik goed op schema zat, nam ik de tijd van poort 19 naar 20. Die stond nogal krap en moeilijk, en ik wilde geen fouten maken. Als je dan uiteindelijk over de finish gaat, wetend dat je de wedstrijd hebt gewonnen, dan krijg je daar zeker wel kippenvel van!”

Rens Egberink

Nederland wint landenwedstrijd vierspannen

De Nederlandse vierspanrijders (IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Hans Heus) hebben de landenwedstrijd op de Royal Windsor Horse Show met ruime voorsprong gewonnen. Het team, onder leiding van bondscoach Ad Aarts, verwees Duitsland en Frankrijk naar plaats twee en drie. IJsbrand Chardon was de hoogstgeplaatste Nederlander, hij werd tweede achter winnaar Boyd Exell. IJsbrand begon met een vierde plaats in de dressuur. “Het was jammer dat mijn paard Hugo twee keer niet stapte, daar kreeg ik minpunten voor. Ook kreeg ik één galopje in het uitstrekken, dus dan doe je het op drie onderdelen niet goed en heb je gelijk een achterstand”, verklaart IJsbrand Chardon zijn start.

Door een goede marathon klom IJsbrand op naar plaats twee, achter Boyd Exell die de dressuur en marathon won. In de vaardigheid was Chardon de enige vierspanrijder die de balletjes op de kegels hield. Met slechts minimale overschrijding van de toegestane tijd werd Chardon winnaar van het laatste wedstrijdonderdeel en uiteindelijk tweede in het sterke deelnemersveld. “Ik heb een super gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Ik heb mijn paarden echt op de rails voor het EK.” Chardon genoot van de prijsuitreiking. “Prins Edward deed de prijsuitreiking, die heeft de honneurs waargenomen voor Queen Elizabeth. Het blijft een hele mooie wedstrijd.”

IJsbrand Chardon

Mario Gandolfo wint enkelspannen

Na de dressuur stond Kelly Houtappels-Bruder (CAN) met de score van 39.72 op de eerste plaats bij de enkelspannen, gevolgd door Marie Schiltz (LUX) met 43.92 en Mario Gandolfo (SUI) met 45.78 strafpunten. Door een gebroken leidsel in hindernis 4 moest Kelly haar paard Flip uitspannen. Iedereen bleef ongedeerd. Mario Gandolfo won de marathon met de snelste tijden in hindernis drie, vier, vijf en zeven. Door een gevallen bal in hindernis twee, vier en zes moest Marie Mario voor laten gaan. Mario wist vervolgens in de vaardigheid als enige dubbel foutloos te blijven en won daarmee de allereerste internationale enkelspan wedstrijd tijdens de Royal Windsor Horse Show.

“Mijn paard Favela heeft zich super gedragen. Ze kan in de dressuur soms snel spanning opbouwen en wordt dan een beetje vlug, maar op de bodem in Windsor, die wat weg heeft van mijn trainingsveld thuis, voelde ze super aan. Daarnaast is ze super goed in een combinatie van een zware maar technische marathon, net zoals de technische vaardigheid met een krappe tijd, zoals parcoursbouwer Jeroen Houterman hem had uitgezet in Windsor.”

Normaal gesproken rijdt Mario niet veel wedstrijden in de lente. “Ik heb veel merries die dan hun veulen krijgen en ik heb ongeveer 30 jonge paarden om onder het zadel en in de koets te trainen. Het is daarom moeilijk om dit in de lente te combineren met een internationale wedstrijd, maar als we volgend jaar weer welkom zijn in Windsor dan maak ik er opnieuw tijd voor vrij! Windsor is ontzettend bijzonder en het is gaaf om de andere disciplines aan het werk te zien. Daarnaast is het super dat mijn landgenoot Martin Fuchs zondag de CSI5* won, al was zijn prijzengeld van £125,000 van een volledig ander niveau dat het prijzengeld dat ik gewonnen heb… Maar nogmaals: als de enkelspannen volgend jaar weer welkom zijn, ben ik er weer bij!”

Mario Gandolfo

Weersomstandigheden

Ondanks dat de weersomstandigheden niet optimaal waren, heeft de organisatie er alles aan gedaan om de omstandigheden voor het rijden zo optimaal mogelijk te maken. “Vooral de eerste twee dagen viel er ontzettend veel regen, maar de organisatie, officials en vrijwilligers bleven ontzettend positief en hebben er alles aan gedaan om de omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. Of het nu ging om trekkers om de vrachtwagens het veld op te slepen of om je spullen naar de stallen te brengen, ze stonden altijd voor je klaar. Dat was echt fantastisch. De Royal Windsor Horse Show is echt een bijzonder evenement en ik vind dat je het minimaal één keer meegemaakt moet hebben”, sluit Rens Egberink af.

