Nederlands kampioenschap Vierspannen en Paramennen staan voor de deur!

Titelverdedigers

Titelverdediger Bram Chardon is gebrand om een ijzersterke prestatie neer te zetten, nadat hij vorig jaar ook in Exloo gehuldigd is als Europees Kampioen Vierspannen. Hij krijgt sterke concurrentie van zijn landgenoten in de strijd om de titel.

Ook de Paramenners strijden om de Nederlandse titel en er verschijnt dan ook een sterk deelnemersveld aan de start. Titelverdediger Francisca den Elzen is dit kampioenschap helaas niet van de partij. Zij is na Beekbergen vorig jaar gestopt met het rijden van marathons. De meerdaagse wedstrijden werden te zwaar voor haar. Ze rijdt wel nog steeds dressuur en vaardigheid wedstrijden.

In de internationale landenwedstrijd gaan de landenteams extra hun best doen om een goed resultaat neer te zetten en hiermee wereldbekerpunten in de wacht te slepen.

Podium NK Vierspannen 2023

Programma & toegang

Na de veterinaire keuring op woensdag 31 juli gaat de wedstrijd donderdag van start. De eerste twee dagen staan in het teken van de dressuur. Zaterdag wordt het genieten van de altijd sensationele marathon die ontworpen is door parcoursbouwer Jeroen Houterman. Alle marathonhindernissen zijn gesitueerd rond het hoofdterrein, zodat de bezoekers hun favoriete menner kunnen volgen in alle hindernissen. Ook de spectaculaire waterpartij is altijd erg in trek bij de bezoekers. De afsluitende zondag staat in het teken van de ontknoping tijdens de vaardigheidsproef.

Het wordt een schitterend paardensportevenement waar jong en oud kunnen genieten van spanning en sensatie. Het evenement is gratis toegankelijk. Er is voldoende parkeergelegenheid ook voor mindervaliden.

Er is geen livestream van deze wedstrijd.

Klik hier voor de deelnemerslijst en de startlijstvolgorde van de veterinaire keuring

