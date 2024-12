Nederlands tintje tijdens Battle of the Border Australië

De Australische vierspanrijder Tor van den Berge woont sinds drie jaar in Nederland en won in augustus samen met teamgenoot Boyd Exell teambrons tijdens het WK Vierspannen in Hongarije. Van den Berge keerde terug naar zijn thuisland om deel te nemen met een tweespan van zijn sponsor, Ross Carbery. En met succes. Hij won met zijn vijftienjarige dochter Olivia als groom achterop de wagen de tweespanrubriek.

Alle staten vertegenwoordigd

Het mooie evenement op grens van de staten Victoria en North South Wales is de grootste menwedstrijd van Australië. Op de terreinen van Carbery Estate, in eigendom van Ross Carbery en Meriam Bentley ontbreekt het aan niets voor de deelnemers en toeschouwers. Meriam Bentley, tevens wedstrijdleider, is trots op ‘haar wedstrijd’.

Bentley: “Als wij in Europa zijn, kijken we altijd op wedstrijden wat wij kunnen kopiëren om ons evenement beter te maken. Zo organiseren wij een state-night, een nations night waar alle staten zich presenteren met streekgebonden hapjes en drankjes. We zijn dan ook trots dat alle staten vertegenwoordigd zijn. De hindernissen worden door Ross zelf ontworpen én gebouwd, vaak gebaseerd op Europese tekeningen. Een strakke dressuurring, leuke extra prijzen, een strodorp en een feestavond – alles is er en de deelnemers komen graag. We trekken veel publiek uit de omgeving en vrijwilligers komen van heinde en ver om mee te helpen. Daar doen we het voor.”

Van elkaar leren

Dit jaar was er ook Nederlandse inbreng. Marie de Ronde-Oudemans was op uitnodiging in Down-Under als jurylid en voor het geven van een aantal clinics. “Australië is een heerlijk land en ik voel me hier altijd zo welkom als ik kom jureren. Deze wedstrijd heeft veel potentie en deelnemers komen hier graag naartoe. Je kan je toch niet voorstellen dat je 3000 km reist om een nationale wedstrijd te rijden?”

“Daar staat tegenover dat men maar 200 dollar betaalt, ongeacht of je met een vierspan of een mini start. Natuurlijk is er qua ervaring van deelnemers en officials nog wat te verbeteren, maar iedereen staat daar open voor en de vriendelijke en fijne manier waarop alles georganiseerd wordt … daar kunnen sommige wedstrijden bij ons nog wat van leren”, aldus De Ronde, die inmiddels al weer onderweg is naar huis voor de volgende wereldbekerwedstrijd in Genève komend weekend.

Klik hier voor alle resultaten

Tor van den Berge met zijn dochter Olivia op weg naar winst in de marathon

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.