Nederlandse afvaardiging EK jeugdmennen bekend

Het EK wordt van 23 tot en met 28 juli gehouden in Flyinge (Zweden) en kent drie verschillende leeftijdscategorieën: Children (12 t/m 14 jaar), Junioren (14 t/m 18 jaar) en U25 (16 t/m 25 jaar). In elke leeftijdscategorie mag Nederland zes combinaties afvaardigen. In de jongste leeftijdscategorie beschikt Nederland op dit moment over drie deelnemers.

De Nederlandse afvaardiging bestaat uit de volgende deelnemers (op alfabetische volgorde):

Children (enkelspan pony):

– Daan Douwes (13)

– Bryan Limpens (12)

– Lotte Letteboer (13)

Junioren:

Enkelspan pony:

– Jacco de Koning (16)

– Joris Lauwers (17)

– Lotte Zaaijer (18)

Tweespan pony:

– Liza Beekhuiszen (15)

– Lisa Kleinjan (18)

– Karlijne Ramaker (16)

U 25:

Enkelspan pony:

– Dirk Bastiaansen (21)

– Oniek van Olst (25)

– Renate Provoost (20)

Tweespan pony:

– Anouk de Haas (23)

– Ischa Vink (21)

Enkelspan paard:

– Kim de Groot (23)

Nederland is in Zweden titelverdediger

Titelverdediger

Voor een deel bestaat de selectie uit nieuwe gezichten, maar een aantal van de geselecteerde jeugdmenners deed al ervaring op tijdens eerdere EK’s. Twee van hen behaalden op het vorige EK een individuele medaille: Renate Provoost won toen goud bij de junioren en Anouk de Haas pakte het brons in de U25. Het Nederlandse landenteam won goud en is in Zweden dus titelverdediger. Naast de individuele medailles gaat het dus ook om het landenklassement. De landenteams bestaan uit 2 menners per leeftijdscategorie. De samenstelling van het Nederlandse team wordt pas later bekend.

Leren van en met elkaar

Doordat kinderen steeds doorstromen naar andere leeftijdsgroepen komen er steeds weer nieuwe namen en nieuw talent. “Dat is het leuke van deze kampioenschappen”, vertelt trainer Bram Chardon. “Iedere keer is er nieuw talent. En je ziet ook hoe kinderen die eerst in een jongere leeftijdscategorie reden, zich enorm ontwikkelen en dat laten zien in de volgende leeftijdsgroep. Dat is goed voor de sport én de ervaring van jonge menners.” De regerend Europees vierspankampioen is al jaren één van de drijvende krachten achter het Nederlandse jeugdsucces. “Het is voor de kinderen gewoon superleuk om het op te nemen tegen leeftijdsgenoten uit andere landen. En er is een enorm goede teamspirit. Ze helpen elkaar en leren ook heel veel van elkaar.”

Stichting Jeugdmennen Nederland

Het is voor de derde keer dat Nederland deelneemt aan het EK Jeugdmennen. Door de inzet van veel vrijwilligers werd voor het eerst in 2021 een Nederlands team afgevaardigd. In het Franse Sélestat werd een zilveren medaille behaald en een jaar later in het Hongaarse Kisbér pakte het Nederlands team goud. Ook waren er tal van individuele successen. Het bewijs dat Nederland niet alleen bij de senioren, maar ook bij de jeugd toonaangevend is. Omdat een professionele aanpak van belang is en er geen financiële ondersteuning is van bijvoorbeeld de KNHS, werd eind 2023 de Stichting Jeugdmennen Nederland opgericht. Deze Stichting werft sponsoren om trainingen en deelname aan internationale kampioenschappen voor ambitieuze jeugdmenners, de kampioenen van de toekomst, mogelijk te maken.

Meer info www.jeugdmennen.nl

