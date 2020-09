Nederlandse afvaardiging WK enkelspannen Pau bekend

Saskia Siebers won met haar Axel individueel zilver op het WK in Kronenberg 2018 en presteerde zeer sterk op de diverse observatiemomenten en tijdens haar deelname aan internationale wedstrijden. Zo schreef zij de internationale wedstrijd in Exloo begin augustus op haar naam. Voor Saskia wordt Pau haar derde WK-deelname.

Rudolf Pestman reed zijn Diesel naar de tweede plaats op de CAI’s in Exloo en Chablis, waar hij bovendien uitblonk in de marathon. Rudolf en Diesel nemen voor de vijfde keer in hun carrière deel aan een WK enkelspannen.

Frank van der Doelen brengt de merrie Sterre uit waarmee hij recent goed presteerde tijdens het observatiemoment in Kronenberg. Frank werd vierde tijdens het laatste WK in Kronenberg en maakte zowel in 2016 als in 2018 deel uit van het Nederlandse team.

Nederlands kampioen van 2019 Eline Houterman komt aan de start met haar Vygo. De 24-jarige menster maakte in 2016 in Piber haar WK-debuut als individueel deelnemer en maakte in 2018 samen met Saskia en Frank deel uit van het gouden team.

Nederland is dus titelhouder bij de landenteams en krijgt in Pau tegenstand van 14 landenteams, waaronder een aantal geduchte concurrenten zoals gastland Frankrijk en Polen.

Het begeleidingsteam in Pau bestaat uit bondscoach Ad Aarts, teamveterinair Schelto Jonker en Vivien van Zeeland.

Voorlopig programma WK enkelspannen Pau:

dinsdag 20 oktober: veterinaire keuring

woensdag 21 oktober: dressuur (deel 1)

donderdag 22 oktober: dressuur (deel 2)

vrijdag 23 oktober: marathon

zaterdag 24 oktober: vrije dag

zondag 25 oktober: vaardigheid & prijsuitreiking & medailleceremonie

Rudolf Pestman