Nederlandse deelnemers WK ponymennen bekend

De bondscoach gebruikte een paar observatiemomenten om tot zijn selectie te komen. “Ik heb mijn selectie gebaseerd op de internationale wedstrijd in Kronenberg en het Nederlands kampioenschap in Oirschot. En omdat het NK alweer ruim een maand geleden was, hebben we vorige week nog een dressuur- en vaardigheidswedstrijd in Wierden gehad”, vertelt Aarts. Het Nederlandse team bestaat uit twee rijders per rubriek. Voor het teamresultaat telt steeds het resultaat van de beste enkelspanrijder, beste tweespanrijder en beste vierspanrijder per onderdeel. Daarnaast komen er voor Nederland zes individuele rijders aan de start (twee van elke discipline). “De landenwedstrijd wordt spannend”, verwacht Aarts. “Er is best wel wat concurrentie, vooral van België en Duitsland. Ik hoop dat we ook individueel, net als twee jaar geleden, enkele medailles kunnen behalen.”

Op het vorige WK ponymennen in 2019 was het team van Ad Aarts zeer succesvol. De Nederlandse menners wonnen zilver in de wedstrijd voor landenteams. Daarnaast was er individueel goud voor tweespanrijdster Rodinde Rutjens. Zilver was er voor tweespanrijdster Melanie van de Bunt en vierspanrijdster Marijke Hammink.

De selectie

De Nederlandse afvaardiging is als volgt:

Selectie enkelspan pony’s

Team:

Brent Janssen (Swolgen)

Milou Huisman (Putten)

Individueel:

Fleur van Empelen (Maassluis)

Marloes van ’t Veld (Nijverdal)

Selectie tweespan pony’s

Team:

Melanie van de Bunt (Lunteren)

Rodinde Rutjens (Weert)

Individueel:

Cas Hendriks (Zeeland)

Anneke Cremers (Windraak)

Selectie vierspan pony’s

Team:

Marijke Hammink (Bornerbroek)

Jan de Boer (Terwolde)

Individueel:

Joey van der Ham (Noordwijk)

René Limpens (Assendelft)

Bron: KNHS

Rodinde Rutjens verdedigt haar wereldtitel in Le Pin au Haras