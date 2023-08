Nederlandse deelnemers WK tweespannen 2023 bekend

Ad Aarts neemt zeven tweespannen mee naar het WK. De groep bestaat uit een mooie mix van ervaren rijders en WK-debutanten. Het Nederlandse team wordt gevormd door Ewoud Boom, Stan van Eijk en Erik Evers. “We hebben een sterk team, waarbij iedere rijder in minimaal twee wedstrijdonderdelen goed presteert. Hierdoor hebben we een goede balans in het team, dat is belangrijk want per onderdeel tellen de beste twee resultaten”, aldus de bondscoach.

“Ik denk dat we richting een medaille kunnen gaan, maar uiteraard is de vorm van de dag en het wedstrijdverloop medebepalend.”

Jeugd krijgt kans

“We hebben een leuke groep menners en het is mooi dat de jonge menners nu ook kunnen doorstromen naar de kampioenschappen”, vertelt Aarts. Hij doelt daarmee op de 22-jarige Anna de Ronde en de 17-jarige Eline Mentink die als individuele rijders op het hoogste niveau debuteren. “Het is een goede ontwikkeling dat we van onderaf die aanvulling blijven houden.” Ook voor de individuele rijders Rens Egberink en Sandor van Vliet wordt dit hun eerste grote kampioenschap.

Geselecteerden

TeamNL

Ewoud Boom

Stan van Eijk

Erik Evers

Individuele rijders

Rens Egberink

Eline Mentink

Sandor van Vliet

Anna de Ronde

Bron: KNHS

Erik Evers werd afgelopen weekend nog Nederlands kampioen