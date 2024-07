Nederlandse jeugdselectie zet de puntjes op de i

Op zaterdagmiddag begon het trainingsprogramma met dressuurtraining. Het weer was wisselvallig; regenbuien en zonneschijn wisselden elkaar af. Met elke combinatie gingen Christiaan en Mark individueel aan de slag. Na het loswerken werd er aandacht besteed aan het rijden van de proef en onderdelen ervan. Er werd niet alleen met de trainersblik, maar ook met een jury-oog naar de verrichtingen gekeken. En natuurlijk volgde meteen de nabespreking.

Teambuilding

Het trainingsweekend was ook om elkaar beter te leren kennen. De afvaardiging naar het EK was nog niet eerder zo groot. De avond stond daarom in het teken van teambuilding en de laatste voorbereidingen op het EK. Na een gezamenlijke maaltijd kregen de menners allerlei leuke en handige presentjes van de diverse sponsoren overhandigd. Daarna werden de reis en het wedstrijdverloop doorgenomen. Van reglementen tot landenavond. Er werden ervaringen en praktische tips uitgewisseld en de kennis uit eerdere sessies werd opgefrist. Sluitstuk was een hilarisch teambuildingspel.

Vaardigheidstraining

Zondags werkte het weer mee en in de ochtendzon werd een vetcheck gedaan, onder het toeziend oog van dierenarts Bert van Bokhorst. Daarbij werd ook de juiste manier van voorbrengen geoefend.

De rest van de dag stond in het teken van de vaardigheid. Parcoursbouwer Arjan Kleinjan had een pittige opgave neergezet. Het parcours werd van tevoren uitgebreid gezamenlijk verkend. Daarna werd er onder begeleiding van de trainers losgereden en vervolgens het parcours geoefend.

Vol vertrouwen

De trainers gaan met vertrouwen naar het EK. Christiaan Provoost ziet veel potentie en groei in het jeugdteam. “De menners hebben in de afgelopen tijd veel progressie gemaakt. We hebben heel fijn gewerkt dit weekend. Allemaal zijn ze enorm gedreven, dus ons hele team is klaar voor het EK”, vertelt Christiaan Provoost.

Klik hier voor het fotoalbum

Klik hier voor informatie over Stichting Jeugdmennen Nederland

