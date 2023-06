Nederlandse kampioenen pony’s bekend

“Het was een hele mooie wedstrijd”, aldus Marijke Hammink. Er lag een super mooie dressuurbaan, die prachtig was aangekleed. De marathon was zwaar en de vaardigheid was pittig genoeg. Maar dat hoort bij zo’n kampioenschap, vind ik.” Ad Aarts deelt die mening. “Het was NK-waardig en daardoor zie je na afloop de ervaren spannen naar boven komen in de uitslag.”

Positiviteit

Marijke Hammink won alle drie de onderdelen en blikt daardoor met alleen maar positieve woorden terug. “Ik ben super tevreden met hoe het afgelopen weekend liep. De dressuur liep fijn, de marathon ging goed en in de vaardigheid blijven de pony’s super fijn te sturen. We waren daar wel iets buiten de toegestane tijd, maar niemand bleef dubbel foutloos.” Ze won dit kampioenschap daardoor met ongeveer 26 verschil op Dianne Legemaat – Van Bemmel, die de zilveren medaille won. Met iets minder dan één strafpunt meer was de bronzen medialle voor Jan de Boer. “Ik kan niet anders zeggen dan dat ik super tevreden ben”, sluit Marijke Hammink af.

“Marathon was voor iedereen zwaar”

Ook Cas Hendriks wist met zijn tweespan pony’s de titel in handen te houden. Het was voor hem de vierde keer dat hij deze titel wint. “De dressuur ging fijn”, vertelt hij aan Hoefnet. “In Bornem kwamen zie iets tegen de hand, waardoor ik moeite had om de hoofd-hals houding gelijk te houden. Hier in Hellendoorn stonden ze er fijn aan. Ze verruimden als ik dat vroeg en kwamen weer goed terug. Ze stonden stil en stapten. Alleen het achterwaarts was iets minder”, vertelt hij kritisch.

Cas won de dressuur, met 0,12 strafpunten verschil op Melanie van de Bunt. “Als zij kort achter je staat weet je dat je ervoor moet gaan rijden. De marathon was zwaar, maar dat wist ik al van vorig jaar. Toen heb ik deze wedstrijd ook gereden. Na de marathon was ik niet gelijk tevreden, omdat ik het gevoel had dat we niet hard genoeg gingen. Achteraf bleek dat heel erg mee te vallen, en dan merk je dat het voor iedereen natuurlijk zwaar was. Er was weinig tijd voor de pony’s om te herstellen in het B-traject, maar ze bleven fijn lopen. Als ik zo terugkijk ben ik hartstikke tevreden met het marathon resultaat, maar daar heb ik wel even over moeten doen, haha!”

Selectieve vaardigheid

Tijdens het verkennen was al duidelijk dat er een moeilijke vaardigheid stond. “Dat hoopte ik eigenlijk ook, zodat er verschil gemaakt kon worden”, vertelt Cas. Na de marathon stond Melanie van de Bunt op iets meer dan één strafpunt voorsprong op Cas. “Ik had het volste vertrouwen in mijn span. Ik denk dat we met de 1,83 strafpunten voor tijdoverschrijding, prima door het parcours heen gekomen zijn en ik ben super blij met het eindresultaat!” Melanie van de Bunt behaalde 8,13 strafpunten in de vaardigheid en won daarmee de zilveren medaille van haar laatste Nederlands kampioenschap. Zij gaat zich aan het eind van dit seizoen terugtrekken uit de sport. Het brons was voor Anneke Cremers met haar Appaloosa’s.

Meetmoment

Milou Huisman rijdt momenteel haar eerste wedstrijdseizoen na haar zwangerschap. “Dat was weer even inkomen, maar als je dan zo’n titel kan behalen, is dat wel de kroon op je werk”, vertelt Milou. “We zijn weer terug bij waar we gebleven waren, en dat is een super gevoel. Ik heb mijn ogen dit jaar gericht op het WK in Oirschot, en het NK hier in Hellendoorn was daar een belangrijk meetmoment voor. Hierna hebben we een observatie in Wierden en ik hoop dat we daarna naar Oirschot mogen.”

Waar Milou het meest blij mee is? “De progressie. Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen, maar we hebben laten zien in welke vorm we zijn. Daar ben ik erg blij mee. Het was écht een hele zware wedstrijd, maar als je ziet hoe fit Thysje hindernis zeven uit komt en hoe snel hij herstelt, dan is hij gewoon klaar voor het zwaardere werk. Daar ben ik echt blij mee. Na de marathon komt er natuurlijk nog een dag, en als je ze in de verzuring rijdt heeft dat nu eenmaal invloed op je prestatie de dag erna.”

Ook Milou ervaarde de vaardigheid als pittig. “Er zaten leuke lijnen in en minder leuke delen”, vertelt ze open. “Ik vind het wel jammer dat de tijd zo krap stond, want volgens mij kan het niet de bedoeling zijn dat er iemand omgaat in de vaardigheid.” Maar met haar vijfde plaats, in combinatie met de zesde plaats in de dressuur en de derde plaats in de marathon, wist ze de gouden medaille te bemachtigen. Het zilver was voor Brent Janssen en de bronzen medaille werd gewonnen door Anniek Schuiling. “Dit is de bevestiging op ons werk en een super meetmoment voor de rest van het seizoen.”

