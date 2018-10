Oefenmarathon Oirschot onder stralende zon verreden

Sjors Siebers

Ook in 2018 waren er weer 15 kinderen aan de start onder de 18 jaar. De jeugdrubriek t/m 15 jaar bestond uit negen menners, waarvan vijf onder de 10 jaar.

’s Morgens startten de deelnemers met een ruim opgezet kegelparcours om vervolgens via een wegtraject door de schitterende herfst gekleurde Oirschotse bossen terug te keren op het hoofdterrein bij Steenhof Stables. Op het hoofdterrein werden zes mooie hindernissen verreden die afgelopen jaar opgeknapt zijn voor het NK-pony’s.

De hindernissen boden voor ieder wat wils voor de grote variatie aan deelnemers. De ene aanspanning bestond uit een enkelspan pony en de ander was een vierspan paarden. De ene koetsier was een 5-jarige met opa achterop om te helpen, een andere aanspanning werd bestuurd door een 74-jarige ervaren rot. Van hobbyrijders, jonge paarden tot wedstrijdrijders die eens wat anders wilden proberen, zoals Cas Hendriks die dit keer met een tandemaanspanning aan de start verscheen.

Tijdens de prijsuitreiking was er voor iedere deelnemer een attentie en voor alle kinderen een goed gevulde tas als prijs. Jur Baijens was verreweg de beste in deze rubriek en won ook de wisseltrofee. Een hele positieve dag met tevreden deelnemers en veel complimenten voor de schitterende accommodatie van de familie Brans. Het was voor iedereen, publiek, deelnemers en vrijwilligers een geweldige dag in de stralende zon. Een waar feestje voor iedereen die erbij betrokken was.

Klik hier voor de uitslagen.

Ivan Meuwis