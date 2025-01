Neuzen dezelfde kant op tijdens FEI cursussen Baborówko

Vanuit Nederland waren Hanne-Louise de Koning (parcoursbouwer) en Nicole Vos (jury) aanwezig als cursisten. Hanne-Louise promoveerde van Level 1 naar Level 2 en Nicoline was er voor de inhoud van de cursus. Zij heeft haar cursus voor ‘onderhoud’ eerder al gedaan en ambieerde niet te promoveren.

De aanwezige juryleden

Promoveren

“Het was zeer geslaagd”, laat Hanne-Louise aan Hoefnet weten. “Het is de bedoeling dat Govert de Koning en ik dit jaar de internationale wedstrijd in Gaasterland gaan bouwen. We waren beiden Level 1, maar als we promoveren naar Level 2 hoeft er geen extra parcoursbouwer aan te pas te komen in die week. Dan kunnen we de wedstrijd met zijn tweeën doen.”

Van 12 tot 16 maart worden er FEI-cursussen voor officials gegeven in Deurne en van 4 tot en met 7 december in Lamotte Beuvron, Frankrijk.

“Ik vind het heel leuk en interessant, die bijscholingsmomenten. Ik probeer daarom bij zoveel mogelijk gelegenheden aanwezig te zijn. Zo vond ik het in Baborówko heel waardevol dat je de locatie daar hebt gezien, met de materialen daar hebt gewerkt en dat je nieuwe mensen ontmoet. Ik ga in maart ook naar Deurne, maar dat is voor mij meer een extraatje. Govert is van plan daar te promoveren, ik heb er alle vertrouwen in dat dat hem gaat lukken!”

Samen over één oplossing nadenken

Er werden, zowel bij de parcoursbouwers als bij de jury’s, technical delegates en de stewards veel interessante casussen besproken. Daarnaast werden verschillende lastige vraagstukken ook binnen de vier verschillende ‘afdelingen’ voorgelegd, zodat er samen over één juiste oplossing nagedacht kon worden. “Heel goed, want tijdens je werk op de wedstrijden moet je ook met elkaar samenwerken. Het is heel belangrijk om te weten wat bepaalde situaties of keuzes van jezelf kunnen betekenen voor de andere afdelingen. Het was een super waardevol weekend, het was top geregeld en inhoudelijk van hoog niveau. Dit smaakt naar meer”, besluit Hanne-Louise de Koning.

De aanwezige parcoursbouwers

