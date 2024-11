Niemand foutloos in Stuttgart

IJsbrand Chardon en Boyd Exell wisten in de eerste ronde een sneller tijd neer te zetten, maar moesten door hun acht en twaalf strafpunten extra genoegen nemen met de tweede en derde plaats in de eerste ronde.

Drive-off

Na de eerste ronde reden alle rijders opnieuw precies hetzelfde parcours van Jeroen Houterman, dat opnieuw zeer lastig gevonden werd. Ook in de tweede ronde wist niemand alle ballen te laten liggen. Dat in de wereldbekerwedstrijden vaak tot aan het eind vanalles nog mogelijk is, bleek ook vanavond weer. Michael Brauchle, die in de eerste ronde een geweldige tijd van 158.15 wist neer te zetten en maar één bal liet vallen, kon er twee seconden langer over doen om zijn eerste plaats te behouden.

Maar in hindernis vijf miste hij de F, waarna hij even stil stond. Er een bal viel en vervolgens moest hij alsnog een cirkel draaien om de F op te halen. Daarna reed hij onderweg van poort zes naar zeven de elf om, waarna de bel klonk en poort elf opnieuw werd opgebouwd. Na deze korte stop reed hij hindernis tien binnen, waar hij opnieuw bijna de F miste. Ook hier viel opnieuw een bal. Super jammer, want wat was het Duitse publiek graag uit zijn dak gegaan voor hem!

Voor Boyd Exell vielen er in de tweede ronde twee ballen, maar dat was meer dan voldoende om de overwinning op te eisen. Met vijf punten voorsprong op Koos de Ronde en bijna zes punten voorsprong op IJsbrand Chardon, de nummer drie, mag Boyd Exell morgen als laatste van start gaan. Dan gaat de strijd om de wereldbekerpunten.

Klik hier voor alle resultaten en de parcourstekening

