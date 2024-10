Nieuw concept: Vlaams Kampioenschap Indoormennen

Tijdens vijf spannende wedstrijden wordt bepaald wie naar de bloedstollende finale mag gaan, die dit jaar gehouden wordt op Sentower Park in Opglabbeek, op 16 maart 2025.

Dit is de belangrijkste informatie:

* Er wordt twee keer op snelheid gereden worden tijdens de wedstrijden

* Er zijn slecht twee aanspanningen per categorie nodig om de finale te laten plaatsvinden

* Menners kunnen zich kwalificeren voor de finale door deelname aan minimum vier selectiewedstrijden. Bij deelname aan alle vijf de selectiewedstrijden heeft elke menner recht op één ‘schrapresultaat’

* De finale is op uitnodiging is er zal geen inschrijfgeld gevraagd worden

* Eén paard/pony kan maximaal twee keer starten

* Voor alle categorieën

Planning

De selectiewedstrijden van het Vlaams Kampioenschap Indoormennen 2025 zijn op de volgende data:

* 12 januari 2025: Adegem

* 26 januari 2025: Bocholt

* 9 februari 2025: Zandbergen

* 23 februari 2025: Vliermaalroot

* 2 maart 2025: Oud-Turnhout

Finale is op 16 maart in Sentower Park, Opglabbeek. Daar worden ook de Vlaamse kampioenen gehuldigd.

Klik hier voor het volledige reglement

Bron: Paardensport Vlaanderen