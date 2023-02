Nieuw FEI wedstrijdformat gelanceerd

Elk land mag eens per jaar een World Challenge wedstrijd organiseren. Om de kosten en inspanningen laag te houden zijn er aanzienlijk minder officials nodig en alle wedstrijdonderdelen kunnen in een 40x80m baan gereden worden. World Challenge wedstrijden bestaan uit drie verschillende niveau’s en bestaan uit één dag. Menners die zich inschrijven voor Category C rijden een gecombineerde dressuur/vaardigheid proef, zoals we in Nederland gewend zijn met de jonge paarden proeven. Bij Category B komt daar het marathon onderdeel bij (in de vorm van een minimarathon) en in Category A rijd je een aparte dressuurproef en vaardigheid parcours. Na category A ben je ongeveer op het niveau van CAI2*.

Toegankelijker

Eerder werden het World Challenge format al gelanceerd voor dressuur, springen, eventing, voltige en paradressuur. Het is de bedoeling dat World Challenge wedstrijden de mensport wereldwijd toegankelijker. In veel landen zijn geen tot nauwelijks FEI wedstrijden en ook het verkrijgen van koetsen, tuigen en overige toebehoren is lastig. Daarom is het bij World Challenge wedstrijden onder andere toegestaan dat twee menners met hetzelfde paard deelnemen.

Er wordt een apart World Challenge klassement opgesteld waarin de resultaten over gereden wedstrijden worden bijgehouden. Dit is vergelijkbaar met de FEI Ranking zoals we die al kennen.

In 2023 worden pilots gehouden. Nationale federaties die een FEI World Challenge wedstrijd willen organiseren kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Bekijk het reglement hier

Bron: FEI