Nieuw marathononderdeel tijdens Paardendagen Driezum – Wâlterswâld

Op vrijdag wordt traditioneel het Open Friese Kampioenschap Paardenmarathon verreden, een impulsmarathon met elf prachtig aangeklede marathonhindernissen, verdeeld over drie dorpen.

Nieuw dit jaar is het Open Friese Kampioenschap Minimarathon tijdens de Boerendag op zaterdag. Tijdens de voorronden kunnen maximaal 70 menners deelnemen in het parcours met kegelpoorten en drie hindernissen. Na de voorronden strijden de beste combinaties uit de rubrieken in de finale met een nieuw parcours. De wedstrijd wordt volgens KNHS – reglementen gereden.

“We hebben er ontzettend veel zin in, vooral nu alle coronabeperkingen van tafel zijn”, vertelt de organisatie. “De vrijwilligers en sponsoren staan te popelen om zich in te zetten, want iedereen heeft zin in een goed feest!”

Klik hier voor meer informatie en inschrijven