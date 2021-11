Nieuwe coronamaatregelen: geen publiek bij wedstrijden

Gelukkig blijft alle sport, waaronder paardensport, mogelijk. De aanvullende maatregelen gaan vandaag, zaterdag 13 november, in om 18.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december.

Maatregelen voor de paardensport

Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden, (groeps)lessen en trainingen. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Trainers, coaches, begeleiders en onderhoudsprofessionals kunnen wel aanwezig zijn.

Overal waar geen coronatoegangsbewijs geldt, is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Dat geldt niet als de aard van de sport dat onmogelijk maakt. Dus groomen mag bijvoorbeeld.

Verder blijft gelden dat het coronatoegangsbewijs verplicht is bij wedstrijden die gehouden worden in een binnensportlocatie. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor mensen die in functie aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan onderhoudsprofessionals en vrijwilligers.

Verschillende wedstrijdorganisaties die de komende periode indoor marathons hebben gepland, beraden zich op het al dan niet doorgaan.

Klik hier voor de update van de KNHS

Lees hier de meest gestelde vragen

Voorlopig geen volle tribunes tijdens indoors zoals hier in Nijkerk

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.