Nieuwe data en locaties voor Duitse kampioenschappen ponymennen en tweespan paarden

De Duitse bond heef op korte termijn de organisatie in Rastede bereid gevonden het kampioenschap te integreren in hun evenement. “We zijn erg blij dat we met Rastede een goede vervanging hebben gevonden,” zei Rainer Bruelheide, voorzitter van het mencomité van de Duitse federatie. “We zijn er zeker van dat we in Rastede een geweldig kampioenschap zullen hebben.”

Duits kampioenschap ponymennen

De Duitse kampioenschappen pony mennen zouden oorspronkelijk plaatsvinden van 16 tot 20 mei in Zeiskam, maar moesten last minute worden afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. De Duitse bond heeft nu een nieuwe organisatie gevonden die de Duitse kampioenschappen voor enkelspan pony’s, tweespan pony’s en vierspan pony’s zal organiseren. Dit kampioenschap gaat plaatsvinden van 15 tot 18 augustus in Herchenrode. “We zijn erg blij dat het organisatieteam in Herchenrode, onder leiding van vierspanmenner Georg von Stein, de Duitse kampioenschappen ponymennen tegelijkertijd met het al geplande Duitse kampioenschap voor de vierspannen wil organiseren”, aldus Rainer Bruelheide.

Bron: FN

Max Berlage is de regerend Duits kampioen tweespan paarden