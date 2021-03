Nieuwe enkelspan marathonwagen bij Koetsenbouw De Laat

Paarden- en ponywagen

Zowel de paarden- als de ponywagen hebben stuurvertraging en vrij grote wielen (80 cm doorsnee voor paarden en 75 cm doorsnee voor pony’s). Daarnaast is de koets een flink stuk lichter. De paardenuitvoering weegt niet meer dan 170 kg en de ponyuitvoering weegt 165 kg. Het gewicht, in combinatie met de grote wielen, zorgt ervoor dat de koets licht loopt en het paard niet beperkt.

Koetsenbouw De Laat creëert extra stabiliteit door nieuwe wielophanging van de achterwielen. De nieuwe wagen van Saskia Siebers wordt voorzien van schokdempers van Reiger Racing, welke de complete top 3 auto’s én trucks tijdens de Dakar-rally van schokdempers voorziet.

50 kg lichter

Verder kan het bokkussen persoonlijk afgesteld worden. Het kan niet alleen naar voor en naar achter, maar ook de rugleuning van de stoel kun je, door middel van een kliksysteem, naar eigen wens afstellen.

“Ik ben er erg blij mee,” vertelt Saskia Siebers. “Deze koets is 50 kg lichter dan de vorige, en dat verschil merk je echt wel.” Siebers heeft verschillende hindernissen geoefend met de nieuwe wagen. “Axel is natuurlijk sterk, maar toen we een heuvelhindernis oefenden was hij boven voor ik het doorhad!”

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.