Nieuwe formule voor Outdoor Driving Under the Lamps

Tijdens de vergadering werd een nieuwe formule ontwikkeld. Deze werkt als volgt:

Er worden twee rondes gereden. De eerste ronde wordt in het licht gereden. In de pauze is er een buffet en tijdens de tweede ronde is het donker.

Elke menner heeft 2 minuten en 30 seconden om zijn parcours te rijden. Het parcours wordt door de menner zelf bepaald en deze mag elke poort en hindernis twee keer rijden. Alle poorten en hindernissen krijgen een eigen moeilijkheidsgraad. In het midden staat een jokerhindernis in welke je het meest kunt winnen, maar ook de meeste punten kunt verliezen. Deze formule staat beschreven in het reglement van de KNHS en lijkt op de Top Score wedstrijd die op het CHIO Aachen gehouden wordt.

Opgeven kan via menverenigingachternbos@gmail.com. Vol = vol.