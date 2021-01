Nieuwe KNHS dressuurproef SWM klasse Z enkelspan paard

De nieuwe, vertaalde klasse Z proef gaat voor de enkelspan pony’s pas in per 2022. Voor deze combinaties blijft de bestaande KNHS en FEI proef dit jaar nog van kracht in verband met het WK ponymennen dat dit jaar in september georganiseerd wordt in het Franse Haras du Pin.

Klik hier voor de nieuwe (vertaalde) KNHS klasse Z proef enkelspan paard