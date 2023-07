Nieuwe locatie Districtskampioenschap West valt in de smaak

De Killesteynruiters uit Lexmond staken hun nek uit en zij hadden een plan waardoor het, ondanks de wat beperktere ruimte, toch haalbaar werd het DK te houden. De dagindeling werd veranderd, waardoor met 4 dressuurringen kon worden volstaan. Daarvan lagen er 3 op een veld dat ’s winters als ijsbaan dient en 1 in de buitenbak. De vaardigheidsring lag achterop het terrein. Met strak parkeerbeleid, op een veld naast de toegangsroute en een verharde parkeerplaats, was er plek voor alle deelnemers en bleef er voldoende losrijruimte over. De enthousiaste vrijwilligers van de club leidden zowel het parkeren, als de toegang naar de ringen in goede banen en zo werd het een prima wedstrijddag. Alle deelnemers waren vol lof over deze nieuwe locatie. Ondanks de regenbuien bleef de bodem goed, zodat iedereen dezelfde omstandigheden had.

Het dressuurveld op de lager gelegen ijsbaan

Pittige vaardigheid

Het vaardigheidsparcours was zeer selectief. Wie vlot naar voren reed en de poorten durfde aan te vallen, kon de toegestane tijd halen. Maar door de lastige wendingen viel het niet mee om geen fouten te maken. Het vaardigheidsparcours had een bijzonder randje, want het parcours was geïnspireerd op de tekening die Hans Zumbrink nog kort voor zijn overlijden had gemaakt voor het kampioenschap. Als enige bij de enkelspannen lukte het Melissa Langezaal met haar paard Tabe om in de klasse Z/ZZ foutloos en binnen de tijd te rijden. De overige foutlozen zaten in de rubriek tweespan pony’s klasse M. Manon van Echten reed met allebei haar spannen foutloos en ook Lindsay Landmann slaagde daarin. Beide dames herhaalden dat staaltje nog eens in de barrage. De verschillen waren klein, maar Manon pakte de titel in 85,7 seconden.

Prima scores

De dressuur werd beslist over twee proeven die elk door twee juryleden werden beoordeeld. Door de prijswinnaars werden mooie scores behaald waarbij een enkeling ook rond de 70% behaalde.

Waarnemend voorzitter Wim de Groot keek tijdens de prijsuitreiking terug op een mooie wedstrijd. “We hebben hier in Lexmond een mooi kampioenschap gehad. De vaardigheid viel misschien niet voor iedereen mee. Het parcours was technisch, maar voor iedereen hetzelfde. We zijn alle vrijwilligers en de Killesteynruiters in het bijzonder dankbaar voor deze geslaagde dag.”

Klik hier voor de gedetailleerde uitslagen

Shanna de Groot debuteerde in de L dressuur en werd kampioen met Iareska

Overzicht van de kampioenen

Vaardigheid:

Sulky klassen L/Z: Laila de Bondt

Enkelspan pony L: Kees Kroon

Enkelspan pony M: Ronald van Eijk

Enkelspan pony Z: Carine van der Drift

Enkelspan pony ZZ: Manon van Echten

Enkelspan paard L: Marleen Bergamin

Enkelspan paard M: Bianca Baljet

Enkelspan paard Z/ZZ: Melissa Langezaal

Tweespan pony L: Sanne Janssen

Tweespan pony M: Manon van Echten

Tweespan paard L: Monte Visser

Dressuur:

Enkelspan pony B: Purdy van der Salm

Enkelspan pony L: Carine van der Drift

Enkelspan pony M: Anouk de Haas

Enkelspan pony Z: Pieter Versteege

Enkelspan pony ZZ: Vivien Kribbe

Tweespan pony B/L: Sanne Janssen

Tweespan pony M: Lindsay Landman

Enkelspan paard B: Kim de Groot

Enkelspan paard L: Shanna de Groot

Enkelspan paard M: Cindy Benschop

Enkelspan paard Z: Nicole Verburg

Enkelspan paard ZZ: Mirjam Vinke

