Nieuwe locatie Menvereniging Peel en Maas

Toch was dat helaas niet voldoende om onder andere de samengestelde wedstrijden te kunnen blijven organiseren. Door uitbreiding van bedrijven en veranderingen van eigenaren van de omliggende gronden werd het steeds moeilijker voor de menvereniging. Na enkele jaren van oriënteren en afwegen is nu de knoop doorgehakt.

De nieuwe locatie

Vanaf 2024 zullen de wedstrijden plaatsvinden in Panningen. Direct naast de manege waar Menvereniging Peel en Maas al enkele jaren haar minimarathon en dressuur/vaardigheid houden, hebben ze enkele (bos) percelen ter beschikking gekregen. Nadat de een overeenkomst werd gesloten met de grondeigenaren zijn ze begonnen om een geheel nieuw wedstrijdterrein aan te leggen.

Met de inzet van een zeer gedreven team is het eerste perceel al gereed gemaakt voor de bouw van enkele hindernissen en zijn de hindernissen in Ysselsteyn afgebroken en opgeruimd. De komende maanden komen in Panningen geheel nieuw ontworpen hindernissen.

Menvereniging Peel en Maas wil de grondeigenaren in Ysselsteyn bedanken voor de afgelopen jaren dankt tegelijk de grondeigenaren in Panningen.

Data wedstrijden

Voor 2024 staan er meerdere wedstrijden op de locatie in Panningen op de planning. 6 en 7 januari wordt de indoor minimarathon gehouden. Het nieuwe wedstrijd terrein is dan vanaf de parkeerplaats te bekijken. Daarnaast staat 10 maart de impulsmarathon en 10 en 11 augustus de samengestelde menwedstrijd op de planning in Panningen.

Zie de video hieronder voor een impressie van het nieuwe terrein