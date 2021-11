Nieuwe producten Setjesenz

De producten zijn uniek en betaalbaar, maar ook de kwaliteit krijgt aandacht. Alle producten worden eerst getest door Esmeralda zelf. De mensportproducten laat ze testen door haar sponsor-menteams. Dat zijn ‘De kleine vriendjes’ en sinds kort ook menteam ‘Nollen’ met hun prachtige tuiger Kyra. Na het testen worden er -indien nodig- aanpassingen gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een extra sluiting bij een onderlegger. Ook dat aangepaste product wordt dan weer getest. Want, zegt Esmeralda: “Ik lever alleen topproducten, waardoor ik veel tevreden klanten heb, zowel nationaal als internationaal. Daar doe je het uiteindelijk voor!”

Jeugdsponsoring

Waar mogelijk sponsort Setjesenz de jeugdrubriek mennen op de evenementen waar dat kan. Zoals Ber Willemse altijd zei: “De jeugd is de toekomst.” Deze legendarische woorden van die speciale man, zie je op de achterkant van de petjes voor de jeugdmenners. Ook de jeugdmenners bij Stal de Ronde op 16 oktober kregen er een.

Funny Bixielijn

Voor de allerkleinsten (vanaf maat 104) is er comfortabele rijkleding met de leukste prints. Een set bestaat uit een trainingsshirt en rijlegging, voorzien van 1mm silicone full seat, voor wat meer grip (maar ook niet teveel) en een hoge tailleband en een zakje om bijvoorbeeld paardensnoepjes in te doen. Het leuke van de Setjesenz funny bixie lijn is dat deze er ook in grote maten is. Zo is er zelfs een moeder-dochter/zoon lijn. Die is er op dit moment in panterprint en in de sjieke Morrisson lijn, maar er komt nog veel meer.

Setjesenz Originals

Met trots heeft Esmeralda ook de Setjesenz Originals lijn ontworpen. Die is er nu alleen in het zilver met oranje, maar meer kleuren zijn in de maak. De Originals lijn herken je aan het mooie logo met een zilveren glitterband waardoor het een unieke Setjesenz uitstraling heeft.

Decembermaand

En er komt nog iets heel leuks aan: de foute Kerst-rijlegging vanaf maat 104 t/m maat 44. Dit te gekke item hoort natuurlijk bij de ‘Proud to be fout- collectie’ en is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Bezoek Setjesenz tijdens evenementen

In het weekend van 5 november staat het team van Setjesenz in Duitsland op de Messe Kalkar met hun stand. Esmeralda doet dat met haar vriendinnen en haar dochter Nikky. Op de planning van 2022 staan inmiddels de Equitana Duitsland, Sicab in Spanje, Flanders horse Expo in België en uiteraard ook Horse Event.

Bekijk hier de collectie