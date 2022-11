Indoormarathon De Postkoets voor het eerst in Udenhout

Menvereniging de Postkoets organiseert al vele jaren samengestelde menwedstrijden en oefenmarathons, maar dit jaar gaan ze ook weer voor een indoor in het winterseizoen. De wedstrijd is open voor enkel-, twee- en vierspannen pony’s en paarden. Menners kunnen zich inschrijven via MijnKNHS of door rechtstreeks een mailtje te sturen.

Daarnaast kunnen deelnemers met jonge paarden zich inschrijven en er is een impulsrubriek voor degenen die zonder startkaart ervaring op willen doen. Het wordt dus een wedstrijd voor jong en oud en dat geldt voor zowel de rijders als voor de viervoeters.

De binnenbaan van RSV St. Lambertus in Udenhout

Op zaterdagavond wordt het parcours, dat onder andere bestaat uit drie hindernissen, door ruiters onder de man gereden. Verkennen is mogelijk op zaterdagmiddag en tussen de manches door. Parcoursbouwer Daan verhofstad heeft er zin in en zal zorgen voor voldoende uitdaging. De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS.

