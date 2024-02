Nieuwe SWM in Exloo dit jaar

De vraag naar een goede nationale wedstrijd in het noorden van het land tijdens de districtsvergadering en één telefoontje naar Lieuwe Koopmans van Hippisch Centrum Exloo waren voldoende om de wedstrijd in de kalender op te laten nemen.

Eén van de mooiste wedstrijdterreinen

“Lieuwe gaf meteen zijn ‘jawoord’, onder de voorwaarde dat we er First Class wedstrijd van maken”, laat mede-initiatiefnemer Jacques Poppen aan Hoefnet weten. “Dat betekent onder andere: een goed secretariaat, goede rekenkamer, goede kampeerfaciliteiten, officials en vrijwilligers. Lieuwe zei: ‘Als jullie dat voor elkaar krijgen, dan draag ik wedstrijd financieel gezien’. We gaan voor kwaliteit in alle opzichten en op één van de mooiste wedstrijdterreinen van het land ”, aldus Jacques Poppen.

De organisatie is momenteel bezig om de wedstrijd in de touwen te zetten. Het Hippische centrum met restaurant, stallen, zandpiste, vaste hindernissen en mooie velden zal worden ingezet tijdens de samengestelde menwedstrijd. De aanmeldingen gaan hard.

Klik hier voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheden

Meer informatie volgt binnenkort

