NK Hoefsmeden Driezum-Wâlterwâld: Gertjan Salm wint tiende titel

Uit staaf

Het NK Hoefsmeden werd in 1988 voor de eerste keer georganiseerd en is telkens op een andere locatie. Het NK is bedoeld voor alle Nederlandse hoefsmeden die het leuk vinden om ook andere dingen te trainen dan het beslaan van een paard.

Om je te selecteren voor de finale moet je uit een staaf vier verschillende hoefijzers smeden. Twee daarvan zijn van tevoren bekend, de andere twee krijgen de deelnemers pas op de dag zelf te zien. Het is de bedoeling dat je het ijzer zo nauwkeurig mogelijk namaakt. Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op de afmetingen, dikte en de plek en vorm van de nagelgaten.

Zes van de negen deelnemers selecteerden zich tijdens de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld voor de finale. “Daar moeten ze de juiste ijzers uit staaf smeden voor het paard dat ze krijgen én het paard beslaan. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken en bijna iedereen heeft het op een nét iets andere manier aangeleerd. Dat is erg leuk om te zien”, vertelt Els van der Vorm, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden.

Kampioen

Gertjan Salm won voor de tiende keer de Nederlandse titel Hoefsmeden. Hij bezit nu dus opnieuw de wisselbeker. “Hij is echt wel een kampioen in wat hij doet”, aldus Van der Vorm. Maarten Abbink eindigde als tweede een Nick Koning eindigde als derde op het NK.

Gertjan Salm wint voor de tiende keer het NK Hoefsmeden

Leerling en Leermeester

Daarnaast vond op vrijdag vond de Leerling en Leermeester wedstrijd Hoefsmeden plaats. Daar streden leerlingen samen met hun stagebegeleiders voor de titel Beste Leerling en Leermeester 2022. Deze werd gewonnen door Marco Peperkamp & Iwan Snijders.

