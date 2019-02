NK ponymennen en SWM Oirschot

Net als vorig jaar mogen de vier mendistricten elk vijf jeugdmenners selecteren, die onderling strijden in een promotiewedstrijd ten behoeve van het jeugdmennen. Zolang er nog voldoende startplaatsen vrij zijn, mogen de overige jeugdmenners natuurlijk ook inschrijven.

De wedstrijdaccommodatie, de thuisbasis van de vierspanrijder Bert Brans en dochter Manou aan de rand van de Oirschotse Hei, is geschikt bevonden door de bondscoach om ook dit jaar weer het kampioenschap te mogen organiseren. De organisatie van deze wedstrijd rust in handen van de Stichting SPAN.

Op vrijdag wordt de dressuur verreden, op zaterdag de marathon en op zondag vindt de vaardigheid met barrage plaats, waarna per kampioenschap een aangespannen prijsuitreiking gehouden wordt.

