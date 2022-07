NK traditioneel gerij afgelast

In voorgaande jaren werd het Nederlands Kampioenschap Traditioneel gehouden als afsluiting van een aantal voorrondes die in het hele land werden verreden. Door de coronacrisis zijn deze voorrondes niet gehouden. Daardoor kon de organisatie dit jaar niet rekenen op een vast aantal winnaars uit de voorgaande ritten en enkele topaanspanningen die anders in Baarn van de partij zijn.

Het was na de corona periode al snel duidelijk dat er vooral eind van dit seizoen veel paardenevenementen en concoursen zouden plaatsvinden. Hierdoor was het aantal inschrijvingen veel lager dan verwacht en dusdanig laag dat een Nederlands Kampioenschap niet gehouden kan worden. Daarnaast kwam het vervelende bericht dat een hoofdsponsor het liet afweten.

Omdat bekend is dat er in Baarn en Soest veel enthousiasme voor dit evenement bestaat, wordt het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij verschoven naar 2023.