NK Vierspannen en Paramennen verplaatst naar Exloo

Recent kwam het bericht dat Paardenspektakel Beekbergen dit jaar niet doorgaat, met als voornaamste reden de terreinen optimaal te kunnen voorbereiden op het WK Tweespannen dat in 2025 in Beekbergen plaatsvindt.

Lieuwe Koopmans van Hippisch Centrum Exloo, vorig jaar nog organisator van het EK Vierspannen en het WK Paramennen, wil de organisatie van zowel de internationale (landen)wedstrijd als beide kampioenschappen overnemen.

Op verzoek van de FEI zal de wedstrijd in Exloo een week later plaatsvinden dan oorspronkelijk in de planning stond, zodat die niet samenvalt met het EK Jeugdmennen in het Flyinge. De kampioenschappen zullen nu van start gaan op 31 juli en op zondag 4 augustus weten we dan wie de opvolgers zijn van de regerend nationale kampioenen Bram Chardon en Francisca den Elzen.

Mooie oplossing

Bondscoach Ad Aarts is blij met de gevonden oplossing. “Ik ben blij dat het in een korte tijd gelukt is een organisatie te vinden die het over wil nemen. Het is nu slechts één week later, dus we hoeven ook de planning niet om te gooien, dat is heel fijn. De organisatie in Exloo heeft laten zien goede wedstrijden te kunnen organiseren en het is heel mooi dat ze in staat zijn deze extra wedstrijd te organiseren.”

Bron: KNHS

Podium NK Vierspannen 2023 in Beekbergen