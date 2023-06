Nog enkele startplaatsen vrij voor de Impulsmarathon Nuenen!

De weersvoorspellingen voor de iets langere termijn zien er goed uit. Oftewel, perfect weer voor een mooie eendaagse wedstrijd. Er zijn nog enkele startplaatsen vrij, dus laat deze mooie kans om te oefenen niet lopen!

De wedstrijd op Landgoed Henkelman bestaat uit een A-traject, een vaardigheid en zes spectaculaire hindernissen waarvan vier bos-hindernissen. Er kan ook ingeschreven worden door ruiters.

Verkennen is mogelijk vanaf zaterdagmiddag om 15.00 uur en om 18.00 uur is er een briefing. Het publiek is van harte welkom om te komen genieten van mooie mensport.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier