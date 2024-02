Nog startplaatsen vrij bij Indoormarathon Deil

De ervaren menvereniging Waal en Linge zorgt al jarenlang voor mooie evenementen, indoor en outdoor.

In dit weekend mogen op vrijdagavond 23 februari de ruiters hun rijkunstige vaardigheid in combinatie met lef en snelheid testen. Het parcours wordt in de zadelrubriek inclusief een springhindernis gereden. Voor degenen die niet willen springen is een alternatieve route.

Op zaterdag 24 februari gaan in het dagprogramma de menners, behalve de langspannen, vanaf 08.30 uur van start om zich met elkaar te meten in het parcours van de minimarathon. ’s Avonds rijden de langspannen hun twee manches en wordt de finale gereden door de beste aanspanningen van alle men-rubrieken.

De startlijst zit nog niet vol, dus je kunt je nu nog inschrijven via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail.

