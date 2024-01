Nog startplaatsen vrij in Ambt-Delden op 27 januari

De rijbak is dit jaar extra mooi aangekleed en is verlengd ten opzichte van andere jaren, waardoor parcoursbouwer Bennie Steenblik meer mogelijkheden heeft om een snel en vloeiend parcours te ontwerpen. Uiteraard is hij daar heel blij mee.

Op vrijdag rijden de ruiters in teams het parcours rond. Dit programma zit vol en daarvoor kan niet meer ingeschreven worden. Op zaterdagmiddag rijden de enkelspan – en tweespan pony’s, de enkelspan paarden en de jeugd hun wedstrijd over twee manches. De finalisten komen terug in het avondprogramma. Voor het menprogramma zijn nog startplaatsen vrij.

Het zaterdagavondprogramma start met de finalisten uit het middagrubrieken. Daarna beginnen de tweespan paarden en vierspan pony’s aan hun manches, waarna opnieuw een finale. Er zijn mooie prijzen te winnen!

Het publiek is van harte welkom. In de mooie kantine is het fijn opwarmen en kun je de verrichtingen van de andere deelnemers volgen.

Schrijf je snel in! Startpashouders via MijnKNHS, recreanten door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres

Flyer