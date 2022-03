Noord sluit reeks van indoorkampioenschappen af

De pony’s waren op deze wedstrijd duidelijk in de meerderheid. Hiervan kwamen maar liefst 35 combinaties in de baan, waar het bij de paarden slechts 13 combinaties waren. In de verschillende rubrieken slaagden diverse combinaties erin het basisparcours foutloos af te leggen. Dat betekende dat de strijd pas echt begon in de barrage. Want iedereen wilde natuurlijk beslag leggen op de kampioenstitel.

Chantal Westerhof met Tjisse

Ingebouwde barrage

De barrage werd telkens gelijk na de foutloze basisronde gereden. De uitslagen waren gelijk op het scherm in de kantine te zien, zodat de uitslag per rubriek ook snel bekend was.

In de klasse L pony’s waren acht combinaties foutloos, die in de barrage gingen streden om de vier prijzen die er te verdelen waren. De combinaties die ook in de barrage foutloos bleven, gingen er ook met de prijzen vandoor. De kampioenstitel was voor Petra Hoeksema met haar pony Nassau. Ze was een paar seconden sneller dan reservekampioen Nathalie Ruardy.

Manouk Boer met Flemingh

Strijd tussen twee foutlozen

In de gecombineerde M/ZZ rubriek slaagden slechts twee deelnemers erin om de barrage te halen. En zo gingen Hindriëtta Lamein (Kastanjehof Jip) en Manouk Boer (Flemingh) de strijd met elkaar om de kampioenstitel. Ook in de barrage wisten beiden foutloos te blijven, maar zette Hindriëtta de snelste tijd neer en werd kampioen. Manouk moest genoegen nemen met het reservekampioenschap.

Hindriëtta Lamein met Kastanjehof Jip

Tweespan pony klasse L

In de tweespanrubriek drongen vier combinaties door tot de barrage en werd alles op alles gezet om de titel binnen te slepen. Twee van de vier reden nog een foutloze ronde. Met een minimaal verschil was de titel voor Arjen Brouwer met Hugo en Wianda. Reservekampioen werd Nathalie Ruardy, die hiermee haar tweede reservekampioenschap van de dag binnenhaalde, nu met Roosje en Zorro.

Kampioenschap paarden

Bij de paarden was er alleen een kampioenschap in de klasse L. De enige combinatie die hier dubbel foutloos wist te blijven was Rienk Sybrandy met Eros. Hij was dan ook de terechte kampioen. Het reservekampioenschap ging hier naar Casper Jansen met Glyndwr.

Jan Kamps met Bobo

Overige rubrieken

Ook waren er een aantal rubrieken waar onvoldoende deelnemers waren voor een kampioenschap. Dit was het geval bij de sulky’s pony’s, tweespan pony klasse M, enkelspan paard klasse M en tweespan paard klasse L. Het mendistrict hoopt dat bij een volgend kampioenschap ook in deze rubrieken weer voldoende deelnemers zijn om een kampioenschap te verrijden.

Met dank aan Trijntje Lamein voor tekst en foto’s

Anouk Mersman met Leona in de sulkyrubriek

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.