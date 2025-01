Noordercup nadert ontknoping

Menvereniging Noordwolde had een mooi parcours neergezet in de grote manegehal met als thema Winter Wonderland, inclusief grote sneeuwpop. Er werd in twee manches gereden door vooral veel ponyspannen, zowel jeugd, enkelspan en tweespan. Ook de rubriek enkelspan paard was goed gevuld en er kwamen enkele tweespannen paard en twee vierspannen paard aan de start.

Veel jeugd in Vinkega

De familie Ruardy was weer ruim vertegenwoordigd, niet alleen als menners maar ook als groom en trainer. Zo kon Femke de Jong, 10 jaar, uit Nijelamer meerijden met haar 23-jarige shetlander Charlie en met haar lesgeefster Nathalie Ruardy achterop als groom.

De laatste wedstrijd vóór de finale van de Noordercup competitie op 1 maart in Sonnega, vindt plaats in Burgum op 15 februari. Om mee te strijden in de finale moeten de menners tenminste drie wedstrijden uit de competitie hebben meegereden. De beste drie resultaten uit alle gereden wedstrijden tellen mee voor de punten.

