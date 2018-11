Noordercup start op 18 november

De Noordercup wordt verreden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De wedstrijd in Zuidbroek (24 december) dient als selectie voor de ‘Strijd der Districten’. De finale van de competitie is in Burgem op 23 februari.

Meer informatie en spelregels staan op de website van Mendistrict Noord.