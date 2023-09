Oefenmarathon Twistvliet geannuleerd

“Vanwege de vele regenval hebben we helaas moeten besluiten om de wedstrijd niet door te laten gaan”, laat de organisatie weten. De oefenmarathon zou plaatsvinden op Landgoed Twistvliet in Vrouwenpolder en bestaat uit een vaardigheidsparcours en een B-traject die de vijf hindernissen met elkaar verbindt. Het Landgoed is gelegen op het Zeeuwse eiland Walcheren, in een prachtig groene en natuurlijke omgeving op anderhalve kilometer van het strand.

“Het is de bedoeling om aan het begin van het nieuwe outdoor seizoen van 2024 weer een oefenwedstrijd in te plannen”, aldus de organisatie.